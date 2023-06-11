جامعة مدينة السادات تكرم الطلاب الفائزين ببطولة إفريقيا للمصارعة الحرة

كرّم مجلس جامعة مدينة السادات برئاسة الدكتورة شادن معاوية، القائم بأعمال رئيس الجامعة، الطلاب الحاصلين على الميدالية الذهبية في المصارعة الحرة والرومانية ببطولة إفريقيا، وتنفيذًا لتوجيهات أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، بتقديم أوجه الدعم للطلاب على المستوى الرياضي، وتشجيعهم على المشاركة في المسابقات والمسابقات المحلية والإقليمية والدولية.

طلاب تربية رياضية

وحصل طالبان من طلاب كلية التربية الرياضية بجامعة مدينة السادات، على الميدالية الذهبية في المصارعة الحرة والرومانية في البطولة الإفريقية التي أقيمت في تونس، حيث حصل الطالب فكري محمد فكري عيسى المقيد بالفرقة الثانية كلية التربية الرياضية على المركز الأول والميدالية الذهبية في المصارعة الحرة وزن 125 كيلو، وحصل أيضًا على المركز الأول في المصارعة الرومانية وزن 130 كيلو، فيما حصل الطالب سعيد إبراهيم سعيد المُقيد بالفرقة الأولي بكلية التربية الرياضية بالجامعة على المركز الأول والميدالية الذهبية في المصارعة الحرة وزن 70 كيلو، وحصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية في المصارعة الحرة وزن 70 كيلو.

وقدّمت الدكتورة شادن معاوية التهنئة للطالبين الفائزين، وأشادت بمستواهم المتميز طوال فترة البطولة، ما ساهم في حصدهم الميداليات الذهبية والبرونزية، مشيرة إلى أنهم يُعتبروا مثالًا يُحتذى بهم وفخر لبلدهم وجامعة مدينة السادات.

جائزة مالية وشهادة تقدير

وحصل الطالبان على شهادة تقدير وجائزة مالية، فقد حصل الطالب فكري محمد فكري، على جائزة قدرها 10 آلاف جنيه وشهادة تقدير، وحصل الطالب سعيد إبراهيم سعيد على جائزة قدرها 7 آلاف جنيه وشهادة تقدير مع تقديم حِزمة من القرارات من قبل مجلس الجامعة؛ لتسهيل ممارسة الأنشطة والمشاركة الطلابية لرفع اسم مصر عاليًا فى المحافل والبطولات الدولية.

شهد حفل التكريم حضور الدكتور شريف محمد علي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد جعفر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، وبرعاية وإشراف الدكتور أحمد عزب عميد كلية التربية الرياضية،