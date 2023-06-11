رئيس «صناعة النواب» يطالب بتقديم حوافز للاستثمار في القطاع الصناعي

طالب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الحكومة، بتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وتقديم حوافز للصناعات التي تستخدم الخامات المصرية، مثل «الرمال السوداء، وصودا آش - كربونات الصوديوم»، وهي إحدى أهم الخامات التي تعد مدخلا إنتاجية للعديد من الصناعات المهمة، بما يوفر العملة الصعبة.

لجنة الصناعة بمجلس النواب

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم، والمخصصة لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023-2024.

مجلس النواب

وقال رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنّ الدولة المصرية مؤهلة لزيادة العوائد في القطاع الصناعي، شريطة أن توضع استراتيجية واضحة للنهوض بهذا القطاع، متسائلا: «لا يعقل أن يكون لدينا مادة خام وسعر التكلفة تكون أعلى من المنافسين».