تسليم 11 مشروعا في مركز زفتى بالغربية ضمن مبادرة «قرية بلا فقر»

سلّمت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية 11 مشروعا لتجارة المفروشات والملابس، ضمن مبادرة «قرية بلا فقر»، والتي ينفذها برنامج «فرصة» بوزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع مؤسسة التكافل الاجتماعي بالغربية، وذلك بقرى «حياة كريمة» بمركز زفتى للمستهدفين للبرنامج من عملاء تكافل وكرامة.

تسليم 11 مشروعا

وقال أحمد حمدي عبدالمتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، إنه تم تسليم 11 مشروعا جديدا لتجارة المفروشات والملابس للمستهدفين من برنامج «فرصة»، ومبادرة «قرى بلا فقر»، من عملاء تكافل وكرامة في قرى «حياة كريمة» بمركز زفتى، وسط فرحة المستفيدات باختيار مستلزمات المشروعات الخاصة بهم وفقا لرغباتهم وبما يتناسب مع الفرص التسويقية بالقري.

إقامة 89 مشروعا

وأضاف «عبد المتجلي»، أن إجمالى المشروعات المنفذة فعليا 89 مشروعا متنوعا، بين مشروعات بقالة وتجارة ومنظفات وماكينات خياطة وتربية أغنام وتجارة أعلاف وتجارة قطع غيار دراجات وغيرها، مشيراً إلى أن إجمالي المستهدف 150 مشروعا بتكلفة إجمالية 1.5 مليون جنيه، وبحد أقصى 10 آلاف جنيه للمشروع الواحد.

أقساط لمدة 18 شهرا

وتابع وكيل وزارة التضامن بالغربية، أنه يتم تسليم المستفيد مستلزمات المشروع على هيئة قرض، يتم سداد 70% فقط من قيمتها على هيئة أقساط شهرية لمدة 18 شهرا تبدأ من تاريخ التسليم، والباقي ونسبته 30% كمنحة من الدولة المصرية للمستفيدين، مع إمكانية إعفاء المستفيدين الملتزمين والمنتظمين بالسداد من دفع آخر قسطين تشجيعا لهم.