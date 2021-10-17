«حياة كريمة»: نواصل العمل بخطى ثابتة نحو جمهورية جديدة بلا فقر

يحتفل العالم اليوم بيوم القضاء على الفقر، الذي يجسد في جوهره أنبل المعاني الإنسانية في الإحساس بالآخر وحقه في أن يعيش حياة كريمة يضمن فيها كرامته وحريته، يستطيع فيها أن يلبي أدنى احتياجاته.

‎وذكرت مبادرة «حياة كريمة» أنَّها تتمنى أن يزول الفقر عن العالم، وأن يعم الرخاء والتقدم في جميع أنحاء قرى ومدن مصر، وهو الهدف الأسمى الذي تواصل العمل عليه ليلا ونهارا بخطى ثابتة نحو جمهورية جديدة بلا فقر وبلا فقراء. ‎

حياة كريمة.. مشروع الدولة العملاق لتغيير حياة 58 مليون مصري

انطلق قطار «حياة كريمة» حاملًا معه الأمل لإنهاء معاناة قطاع كبير من المصريين في الريف، فهو مشروع الدولة العملاق الذي جاء لتغيير حياة 58 مليون مصري، يستهدف منه أكثر من نصف سكان مصر، في مشروع قومي واحد، في المحافظات والقرى التي قررت الدولة أن تغزوها للقضاء على الفقر بها، وتعويضها في كل مناحي الحياة، بالخير والنماء، وذلك باستثمارات تتجاوز 700 مليار جنيه، التي من بينها قطاع التعليم.

يعمل المشروع القومي «حياة كريمة»، على تحسين جودة خدمات التنمية البشرية كالتعليم، الصحة، الخدمات الرياضية والثقافية، حيث تستهدف الدولة من خلاله إنشاء 14 ألف فصل، وصيانة ورفع كفاءة 25% من المدارس القائمة المتهالكة، أي ما يعادل 1249 مبنى مدرسيا.

مؤشرات قياس جودة الحياة بقرى الريف المصري ضمن حياة كريمة

حدد مجلس الوزراء المصري عدة مؤشرات لقياس جودة الحياة بقرى الريف المصري ضمن مبادرة «حياة كريمة»، تتمثل في:

ـ زيادة متوسط دخل الفرد.

ـ تحسين التغطية بالخدمات الصحية.

ـ تحسين نسبة التغطية بالصرف الصحي.

ـ تحسين مؤشر كثافة الفصول.

ـ زيادة فرص العمل المتاحة.

ـ تحسين التغطية بمياه الشرب.