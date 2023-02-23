إطلاق مبادرة «قرية بلا فقر» لتنفيذ 150 مشروعا في قرى حياة كريمة بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، دعمه الكامل لإطلاق فعاليات مبادرة «قرية بلا فقر» بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ضمن فعاليات برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي، والتي تستهدف تحقيق التمكين الاقتصادي لمستفيدي برنامج «تكافل وكرامة»، وتحويلهم إلى الإنتاج بتمليكهم أدوات الإنتاج وسلاسل القيمة، تحت وزارة التضامن الاجتماعي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

150 مشروع للأسر الأولى بالرعاية

وقال المحافظ إنّ مبادرة «قرية بلا فقر»، التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي، تستهدف قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وخاصة محافظة أسيوط بالمرحلة الأولى منها لتنفيذ 150 مشروعا للأسر الأولى بالرعاية، ضمن برنامج تكافل وكرامة بتكلفة 15 مليون جنيه، وتوزيع المشروعات المنفذة من خلال قوافل تمكين اقتصادي، تتضمن تسليم مستلزمات المشروع بالقرى المستفيدة، وتوفير التدريب اللازم على الإدارة في إطار الشمول المالي.

تربية الماشية والأغنام ضمن المشروع

وأوضح محافظ أسيوط أنّ المشروعات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية، تتنوع لتلائم احتياجات البيئة المحلية من تربية الماشية والأغنام وتجارة الفواكه والخضروات والعطارة والملابس، والتأكيد على كونها مشروعات صديقة للبيئة فى إطار دعم الاقتصاد الأخضر، موجهًا وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع رؤساء المراكز وكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بتذليل كافة العقبات وتسهيل إجراءات تنفيذ المبادرة بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية في القرى والنجوع.