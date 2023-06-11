محافظ الوادي الجديد يتابع جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عدد من مقار لجان امتحانات الثانوية العامة بإدارة الخارجة التعليمية، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة والمهندس سيد عبد العزيز وكيل التربية والتعليم بالمحافظة وجهاد متولي رئيس المركز.

الاطمئنان على جاهزية لجنان امتحانات الثانوية العامة

واطمأن على جاهزية اللجان استعدادًا لانطلاق امتحانات شهادة الثانوية العامة غدا الاثنين، وشدد على توفير كل سبل الراحة والخدمات اللازمة، وتأمين محيط اللجان وتوفير مبردات المياه ووسائل التهوية لتوفير المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، والتأكد من جاهزية استراحات المراقبين والملاحظين وتجهيزها بالخدمات المطلوبة.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم المهندس سيد عبد العزيز، إن إجمالي عدد لجان الامتحانات على مستوى المحافظة يبلغ 11 لجنة تضم 1998 طالب وطالبة بالشعبين الأدبية والعلمية بقسميها العلوم والرياضيات.

غرف دعم أون لاين لطلاب الثانوية العامة

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم في الوادي الجديد، إنه لأول مرة يتم عقد غرفة دعم لطلاب الثانوية العامة أون لاين بشعبتيها العلمية والأدبية، التي تعمل على مدار الساعة؛ بهدف استقبال الاستفسارات والأسئلة والإجابة عليها الخاصة بالطلاب، وتقديم دعم نفسي للطلاب، تحت شعار «هندعمهم ونساعدهم»؛ بهدف الحرص على تقديم سبل الدعم لطلاب المحافظة بالثانوية العامة، والتصدي لظاهرة الضغط النفسي والتوتر والإرهاق الذهني لدى الطلاب.

وأوضح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه جرى تقديم الدعم لدي غرفة العمليات بالمديرية لمدة 24 ساعة، للتنسيق مع توجيه عام الحاسب الآلي، تضم مجموعة من موجهي عموم المواد الدراسية المختلفة والموجهين الأوائل، وأصحاب الكفاءات والخبرة؛ لتلقي الاستفسارات والأسئلة التي تواجه الطلاب والإجابة عليها بشكل فوري، من خلال روابط إلكترونية لكل مادة، والطالب يضغط على الرابط والانضمام للمجموعة، وإرسال الاستفسارات والأسئلة، وتتم الإجابة عليها من المختصين.