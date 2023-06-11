تجهيز 15 لجنة لاستقبال 3851 طالبا في امتحانات الثانوية العامة بالسويس غدا

قال ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس، إن لجان الثانوية العامة جاهزة تماما لاستقبال الطلاب غدا الاثنين، لانطلاق امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع، موضحا أنه تم التنسيق مع الجاهات المختلفة لتوفير مناخ مناسب للطلاب.

15 لجنة تستقبل الطلاب

وكشف «عمارة» في تصريحات خاصة، أن محافظة السويس تضم 15 لجنة امتحانية، وتستقبل غدا 3851 طالبا وطالبة لأداء امتحانات الثانوية العامة في يومها الأول، لافتاً أن عدد المشاركين في أعمال الامتحانات من الملاحظين ورؤساء اللجان يبلغ 869 شخصا، والجميع يعلمون على الالتزام وتوفير المناخ المناسب للطلاب.

والتقى وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، برؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة والمقرر انطلاقها غدا الاثنين في امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع، وهي التربية الدينية والتربية الوطنية، بحضور وكيل المديرية، سيد حمدان، ومديري الإدارات التعليمية واللجنة الثلاثية المشكلة والمعنيين بأعمال الامتحانات ورئيس مركز توزيع الأسئلة.

التأكيد على ضوابط الامتحانات

واستعرض وكيل الوزارة مجموعة من الضوابط الخاصة بأعمال الامتحانات، موجها الجميع بضرورة الالتزام بكافة اللوائح والقوانين المنظمة للعمل، فضلا عن توفير الأجواء المناسبة داخل اللجان لتحقيق أعلى مستوى من الهدوء والأمان، بما يضمن للطلاب أداء الامتحانات بكل يسر بعيدا عن أي قلق أو توتر.

كما شدد على التواصل اللحظي مع غرفة عمليات المديرية حال أي قلق أو مشكلات لوضع الحلول المناسبة لها، مشيرا إلى التنسيق الكامل مع كافة الأجهزة المعنية لضمان انضباط ودقة العمل.