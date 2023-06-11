نجوم الفن يتوقعون فوز الأهلي بدوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد

توقع عدد من نجوم الفن فوز نادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي عندما يلعب الفريقان في الساعة العاشرة مساء اليوم بالدار البيضاء في إياب المباراة النهائية بعد فوز المارد الأحمر في الذهاب بنتيجة 2-1.

إيهاب فهمي: الفوز للأهلي على الوداد

كتب الفنان إيهاب فهمي عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»: «بأمر الله وبإذن الله وبكرم الله يقين إن شاء الله الأهلي البطل»، وتوالت عليه التعليقات من أصدقائه بالوسط الفني منهم الفنانة فريدة سيف النصر كتبت قائلة: «ياااارب».

وقالت الفنانة فاطمة محمد علي: «حصل إن شاء الله وليا الحلاوة»، كما دعمت الفنانة شهيرة النادي الأهلي وكتبت تعليقاً، «يارب الفوز للأهلي»، وقال المنتج طارق الجنايني: «يارب الفوز للأهلي النهاردة».

ومن المعروف عن الفنان إيهاب فهمي حبه لكرة القدم، وتشجعيه للنادي الأهلي منذ سنوات طويلة .

الأهلي يتحدى الوداد المغربي

يشار الى أن الأهلي يلعب اليوم إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام نظيره المغربي فريق الوداد، وكانت نتيجة مباراة الذهاب بالقاهرة 2-1 لبطل مصر.

ويحتاح نادي الأهلي إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه.