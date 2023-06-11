بدء تلقي تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة المنيا اليوم

تستقبل مديرية التربية والتعليم تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة المنيا، بعد اعتماد النتيجة وإعلانها يوم الأربعاء الماضي، ويتم فتح باب التظلمات لمدة 15 يوما، يتم خلالها فحص طلبات الطلبة، وفي حال وجود أي درجات يستحقها يتم إضافتها إلى المجموع وتعديل النتيجة.

تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة المنيا

وأعلن حمدي مصطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، اليوم الأحد، عن فتح تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة المنيا، لمدة 15 يوما.

وحددت مديرية التربية والتعليم الخطوات المطلوب اتباعها لتقديم تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة المنيا، حيث يجب على ولي الأمر الحضور إلى اللجنة مع صورة بطاقة الرقم القومي، واستمارة طلب التظلم المتاحة مجانًا في اللجنة.

دفع رسوم تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة المنيا

كما يتعين على مقدم الطلب دفع قيمة تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة المنيا، في المادة المراد التظلم فيها، بواقع 35 جنيهًا للمادة الواحدة، ويجب تحديد موقع التظلم وفقًا للقطاع المناسب، حيث يتم التظلم في إدارة بني مزار التعليمية للقطاع الشمالي، وفي إدارة ملوي التعليمية للقطاع الجنوبي، وفي مديرية التربية والتعليم بالمنيا للقطاع المركزي بعد الساعة الثانية ظهرًا، ويتم تحديد يوم وموعد الإطلاع على صورة ورقة الإجابة بعد تسليم الطلبات للجنة معتمدة ومختومة.