ماريتا عاصي الحلاني تحتفل بتصدر أغنية «عرس قلبي» تريند رقم 1 على يوتيوب

عبرت الفنانة ماريتا عاصي الحلاني، عن سعادتها الكبيرة بسبب تصدر أحدث أغنياتها التي قدمتها على «يوتيوب»، وتحمل اسم «عرس قلبي»، وجرى غنائها في حفل زفافها.

نجاح كبير لأغنية عرس قلبي لـ ماريتا عاصي الحلاني

وتصدرت أغنية «عرس قلبي» تريند رقم «1» على يوتيوب، وأعادت ماريتا نشر الأغنية عبر حسابها الشخصي بـ«يوتيوب»، وعلقت عليها قائلة، «فرحتولي قلبي كتير».

«عرس قلبي» من كلمات وألحان أحمد عبد النبي، توزيع طوني سابا، ماسترينح محمد المقهور، وتم تسجيلها باستوديو طوني سابا ببيروت.

مشاهدات كبيرة لأغنية «عرس قلبي»

وظهرت خلال فيديو الأغنية، ماريتا عاصي الحلاني، برفقة والدها عاصي الحلاني، وحققت نحو 350 ألف مشاهدة في يوم واحد فقط، بعد طرحها على يوتيوب.