قافلة طبية مجانية للأسنان بـ«الصحفيين» لمدة 3 أيام

أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية في نقابة الصحفيين برئاسة محمد الجارحي، عضو مجلس النقابة، عن استضافتها قافلة طبية، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

لجنة الرعاية الإجتماعية والصحية بالصحفيين

ووفق بيان لجنة الرعاية الإجتماعية والصحية بالصحفيين، فإنه من المقرر أن يقدم الفريق الطبي بالقافلة الخدمات الطبية في تخصص الأسنان مثل «الكشف على الأسنان، وعلاجات اللثة، والحشوات البسيطة، والجراحات البسيطة»، أما الحالات الأخرى سيتم تحويلها إلى عيادات مركز أبحاث الأسنان بمستشفى أحمد ماهر مجانًا للزملاء الصحفيين وأسرهم.

علاج الأسنان

وتابع البيان: تقام القافلة من الساعة التاسعة والنصف صباحًا، حتى الساعة الثانية والنصف ظهرًا لمدة ثلاثة أيام، وتبدأ غدًا الاثنين الموافق 12 يونيو 2023، وتنتهي يوم الأربعاء 14 يونيو 2023، كما تقدم القافلة جلسات تثقيفية خلال اليوم، وسيتم عقد ندوة تثقيفية في ختام القافلة.

وأوضح بيان اللجنة التابعة لنقابة الصحفيين أنه قد تمت القافلة بجهود الزميل الصحفي عبد المجيد عبد الله.