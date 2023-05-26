لجنة النشاط بـ«الصحفيين»: النقابة دعمت وحدات المصايف بـ25%

عقدت لجنة النشاط بنقابة الصحفيين اجتماعها الأول، أمس، برئاسة دعاء النجار، وحضور عدد من الزملاء بالصحف القومية والحزبية والخاصة.

تسهيلات ودعم للصحفيين

وأكدت «النجار» في بيان لها أن النقابة قدمت تسهيلات ودعم وخدمات مميزة بأسعار مخفضة للصحفيين وأسرهم خلال رحلات ومصايف موسم الصيف لهذا العام.

وأوضحت مقرر لجنة النشاط خلال اللقاء، أن النقابة قدمت دعم تجاوز 25% على الوحدات المصيفية والشاليهات بقرية بانوراما بالساحل الشمالي، لتصل إلى 6 آلاف جنيه للأسبوع، فضلا عن تقديم الدعم ذاته وتقسيط على 3 أشهر للرحلات، وهو ما تم تطبيقه فى رحلة الغردقة للفوج الأول والثانى تسهيلًا على الزملاء.

ونوهت بأن اللجنة تسعى لتوفير رحلات اليوم الواحد للعين السخنة وبور سعيد والفيوم، فضلا عن توفير رحلات مخفضة بالتعاون مع العديد من الوزارات والجهات سوف تعلن عنها خلال الفترة المقبلة.

توفير رحلات اليوم الواحد

كما ناقش أعضاء اللجنة ضرورة توفير رحلات اليوم الواحد والمدن الشبابية وبيوت الشباب، للتسهيل على الزملاء غير القادرين على تكاليف المصايف والرحلات رغم ما تقدمه النقابة من دعم.

ولفت الزملاء إلى ضرورة تفعيل دور اللجنة في إقامة الحفلات الفنية فى المناسبات الوطنية والدينية وتنظيم الرحلات الدينية، مثل مسار العائلة المقدسة وزيارة بقيع مصر فى بهنسا بالمنيا، وعودة الرحلات النيلية بتخفيصات للصحفيين وأسرهم، فضلًا عن عودة رحلات العريش والأقصر وأسوان وقطار الشباب.

وشدد أعضاء اللجنة على ضرورة وجود لوائح وضوابط منظمة للرحلات يلتزم بها الزملاء وأسرهم خاصة في المصايف حتى ينعم الجميع برحلات سعيدة ومرضية، دون وجود مشكلات تتكرر كل عام وفى كثير من الاحيان اللجنة غير مسئولة عنها.