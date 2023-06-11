لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني: حرية تداول المعلومات حق دستوري للجميع

استهلت الدكتورة نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، جلسة قانون حرية تداول المعلومات بالوقوف دقيقة حدادًا على الراحل الحقوقي جورج إسحق عضو مجلس أمناء الحوار الوطني.

لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة

وقالت مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة: «فقدنا حقوقيا سياسيا وطنيا كبيرا من طراز رفيع وكانت حياته نموذجا وطنيا مخلصا وظل مؤمنا بهذا الوطن وقضاياه، كما أنه ابن بورسعيد صاحب رأي ومعلم للتاريخ أعطي قضية التعليم جانب كبير في حياته».

وأضافت أن موضوع جلسة اليوم هو حرية تداول المعلومات والمدرجة علي لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، لافتة إلى أن الحصول علي المعلومات حق مكفول بمادة 213 والتي تنص علي الإفصاح عن حرية الحصول على المعلومات وهي حق للجميع ووارد في المادة 19 في نقلها وتلقيها للآخرين، بشرط عدم التعرض للأمن العام.

حرية تداول المعلومات

وأشارت مسعد إلى أننا لدينا مشروعات قوانين عديدة وتم مناقشتها التي تخص حرية تداول المعلومات، وتلك المشروعات أعدتها جهات عديدة متخصصه، قائلة: «إننا نعول على تلك المشروعات ويمكن الحصول عليهم من خلال محرك البحث».

وكان الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، قرر تأجيل موعد بدء جلسات الحوار اليوم الأحد، ليكون الساعة 2 ظهرًا، وذلك لإتاحة الفرصة للمشاركين في الجلسات لحضور مراسم تشييع جثمان الراحل الغالي والقائد السياسي الوطني الكبير والمخلص، والشريك في الحوار منذ بدئه، جورج إسحق تغمده الله بواسع رحماته.