11 يونيو يحمل ذكريات سعيدة للأهلي.. أول هدف أفريقي للأحمر والفوز بكأس مصر

قبل اللقاءات المهمة، يتجه الجمهور إلى أي شيء يُشعرهم بالتفاؤل بفوز فريقهم، يصبِّرون أنفسهم به حتى لو كان وهما، ولكن اليوم، التاريخ ينصف جمهور الأهلي قبل اللقاء المرتقب بمواجهة النادي الأهلي أمام الوادد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يأتي يوم تاريخ يوم 11 يونيو اليوم، ببشرى سارة لمشجعي الأحمر، ويبدو أنه يوم الحظ له، لما به من أحداث سعيدة.

يوم 11 يونيو خلال السنوات الماضية، شهد أكثر من واقعة أسعدت جمهور النادي الأهلي، ويستعرض التقرير التالي أبرزها قبل لقاء الأهلي والوداد:

فوز غالٍ وتقاسم صدارة

تمكن النادي الأهلي يوم 11 يونيو من عام 2011، من الفوز على ضيفه بتروجيت بنتيجة 2- صفر، بأقدام أحمد فتحي وسيد معوض، في ختام منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري العام حينها، وتقاسم الأهلي بهذا الفوز صدارة الدوري مع غريمه التقليدي الزمالك.

أول هدف إفريقي للأهلي بأقدام الخطيب

وفي مثل هذا اليوم 11 يونيو 1976، سجَّل محمود الخطيب نجم الأهلي السابق ورئيس النادى الحالي، أول هدف للمارد الأحمر في البطولات الأفريقية، حينما سجَّل في شباك مولودية الجزائر بدورى أبطال أفريقيا، إذا كانت مواجهة الذهاب يوم 29 مايو في دورالـ32، وخسر الأحمر بالجزائر، ولكن في القاهرة فاز بهدف وحيد، وكان أول هدف للنادي الأهلي في بطولات الأندية الأفريقية يوم 11 يونيو وأحرزه الخطيب.

الفوز بكأس مصر بهدف +90

وأيضًا فى مثل هذا اليوم 11 يونيو 1937، توج النادى الأهلى بكأس مصر بعد فوزه على السكة الحديد فى نهائى النسخة رقم 16 لمسابقة كأس مصر «كأس التفوق آنذاك»، حينما انتهى الشوط الأول بتقدم المارد الأحمر بهدفين دون رد سجلهما حسين حمدي وصالح الصواف، وفى آخر ربع ساعة من الشوط الثانى أدرك السكة الحديد التعادل بهدفين متتاليين سجلهما محمود مراد وأحمد منصور.

وقبل أن تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة سجل عبد الكريم صقر مهاجم الأهلى الصاعد هدف البطولة بعد أن راوغ عددا من مدافعى السكة الحديد قبل أن يضعها داخل الشباك، ليحقق الأهلى الكأس للمرة السابعة فى تاريخه.