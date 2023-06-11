كبار كشافين أوروبا ورؤساء قطاعات الناشئين بأشهر أندية إسبانيا في القاهرة لمتابعة نجوم «كابيتانو مصر»

في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على الاهتمام ورعاية الموهوبين وتوفير كل الدعم والإمكانات لتطوير وتنمية مهاراتهم، تستعد مجموعة من كبار كشافين كرة القدم في أوروبا، للحضور إلى القاهرة، مطلع شهر أغسطس المقبل، بجانب عدد من مدربي ورؤساء قطاعات الناشئين في أشهر الأندية الإسبانية مثل برشلونة وأتلتيكو مدريد ورايو فاليكانو وريال بيتس وسالتا فيجو و بلد الوليد، لمتابعة لاعبي ونجوم الموسم الأول من برنامج «كابيتانو مصر» على أرض الواقع، واختيار أبرزهم للسفر إلى إسبانيا وقضاء فترة معايشة هناك مع فرق الناشئين التابعة لتلك الأندية.

تواجد الكشافين في القاهرة برفقة رؤساء قطاعات الناشئين في أكبر الأندية الإسبانية ووكيل اللاعبين العالمي جون فيولا، يأتي في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مع مجموعة شركات showcase برئاسة شريف حجازي، الذي يستعد أيضا خلال شهر أغسطس المقبل، لتنظيم معسكر «the showcase Africa and mena» لاكتشاف المواهب في كرة القدم على ملاعب المدينة الرياضة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبمشاركة 500 موهبة من مصر ومختلف الدول الإفريقية في المرحلة العمرية ما بين 17 إلى 23 عاما.

يأتي هذا في الوقت الذي يستعد خلاله القائمون على مشروع «كابيتانو مصر» خلال الأيام القليلة المقبلة، للإعلان عن تفاصيل ومواعيد الاختبارات الخاصة بالموسم الثاني من البرنامج الذي يعرض على قناتي ON وon time sports، وفي الوقت نفسه يواصل نجوم الموسم الأول من البرنامج تدريباتهم وفقا للبرنامج الموضوع من جانب اللجنة الفنية للمشروع برئاسة الدكتور محمود سعد، إذ خصصت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، 7 مراكز تدريب في 7 محافظات مختلفة هي القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والغربية والشرقية والدقهلية وأسيوط، لإقامة المعسكرات التدريبية لنجوم كابيتانو مصر، تمهيدا لمشاركتهم خلال الموسم المقبل في دوري الناشئين والقطاعات، كما خصصت معدا بدنيا وآخر نفسيا في كل مركز تدريب لتنمية القدرات البدنية والذهنية للاعبين.

الموسم الأول من البرنامج توج بلقبه فريق «علي أبوجريشة» بقيادة المدير الفني محمد اليماني نجم منتخب مصر السابق، كما نجح البرنامج في اكتشاف عدد من المواهب الكروية المتميزة التي أصبحت محط أنظار العديد من الأندية المصرية والخليجية وفي مقدمتهم اللاعب عيد عزازي من محافظة الشرقية والفائز بلقب كابيتانو مصر.