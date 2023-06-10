الإعلامي أحمد فايق: إعلان أخبار سارة عن مشروع «كابيتانو مصر» قريبا

أكد الإعلامي أحمد فايق إعلان أخبار سارة تخص كل من شارك وتحمس وأحب مشروع «كابيتانو مصر» قريبا، إذ قال في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع «فيس بوك» متسائلا: «يا ترى إيه مصير مشروع كابيتانو مصر؟، عملتوا إيه بالشباب من ساعة ما خلص تصوير الموسم الأول؟».

فايق: إنشاء 7 مراكز تدريب لكابيتانو مصر

ورد «فايق» على منشوره بقوله: «بص يا سيدي وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية عملوا 7 مراكز تدريب كابيتانو مصر في القاهرة والإسكندرية والدقهلية والشرقية والغربية والإسماعيلية، وأسيوط، واللجنة العلمية في وزارة الشباب عاملة جداول تدريب لأولادنا وفقا لأحدث تدريبات في العالم والدكتور محمود سعد بيشرف فنيا عليها».

كل مركز تدريب فيه معد نفسي وبدني

وتابع: «كل مركز تدريب فيه معد نفسي ومعد بدني لأولادنا، الأولاد هيتم تدريبهم لحد مايوصلوا لسن الاحتراف، وكمان هيشاركوا في دوريات قطاعات الناشئين، عشان إن شاء الله في يوم من الأيام يحترفوا في الأندية الأوروبية والمصرية والعربية، وفقا لخطة محسوبة، ويكونوا نواة لمنتخب مصر، قريبا أن شاء الله هيتم الإعلان عن شروط الدفعة الجديدة من مشروع كابيتانو مصر وطرق التقديم، اللي هي زي ماهي بالمجان».

واختتم: «مفيش ولا لاعب بيدفع حتى ثمن الاستمارة، بالمناسبة قريب جدا هنعلن عن أخبار سارة لكل واحد تحمس وحب مشروع كابيتانو مصر، بالمناسبة تاني، الصور دي من مراكز التدريبات الجديدة من كل المحافظات، بعد انتهاء تصوير الموسم الأول من البرنامج وبعد الإعلان عن الفائزين»