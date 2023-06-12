في ذكرى ميلاده.. كيف عاش الفنان محمد عوض آخر 7 سنوات قبل رحيله؟

فيلسوف الكوميديا، الفنان الراحل محمد عوض، الذي قدم للوسط الفني عددا كبيرا من الأعمال الفنية المهمة على مدار مشوار فني طويل، ويحل اليوم ذكرى ميلاده، ونرصد في السطور التالية عددا من المحطات في حياته.

صعوبات واجهت الفنان محمد عوض

واجه الفنان محمد عوض، عددا من الصعوبات في حياته الفنية، خاصة أنه قد أصُيب بفيرس c والسرطان قبل وفاته بسنوات إلا أنه كان حريصا على إسعاد جمهوره بالرغم من الوجع الذي كان يشعر به.

استمر الفنان محمد عوض يصارع المرض خلال الـ 7 سنوات الأخيرة، إذ حاول أن يهزم المرض، ولكن تمكن منه في النهاية، حيث بدأ يظهر المرض آثاره عليه بنحالة جسده، لكنه رغم قسوة الآلام الداخلية، لم يمنعه ذلك من تقديم عدة أعمال خلال هذه الفترة محافظا خلالها على تألقه وابتسامته وإقباله على جمهوره.

أهم أعمال الفنان محمد عوض

قدم محمد عوض خلال مشواره الفني عددا كبيرا من الأعمال الفنية الهامة، وأصر خلال الـ7 سنوات مرضه أن يمد الجمهور بجرعات من الكوميديا فقدم عددا من الأعمال منها 3 أفلام، هي، «الشقيقتان، سفاح مدرسة المراهقات، آي آي».

وقدم 6 مسلسلات تليفزيونية في تلك الفترة هم «الطاووس، أيام الغياب، ناس ولاد ناس، صور ملونة، البراري والحامول، شيء من الحنان»، كما قدم 5 مسرحيات هم «مراتي تقريبا، تصبح على خير يا حبة عيني، كنت فين يا علي، مساء الخير يا مصر، طبق سلطة».