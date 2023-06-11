عضو أمناء الحوار الوطني: لا يصح ربط زيادة أعضاء مجلس النواب بعدد السكان

قال النائب عمرو هاشم، عضو مجلس النواب، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الدولة المصرية يهمها زيادة عدد أعضاء مجلس النواب، كي يتواجدوا بشكل أكبر لخدمة المواطنين في كافة محافظات الجمهورية، ولكن بشرط أن يكون دورهم فعال وليس مجرد زيادة عدد فقط وربط المسألة بالزيادة السكانية.

ربط زيادة النواب بعدد السكان

وأشار إلى أن هناك العديد من النواب الذين ليس لهم دور مؤثر ويلتزمون الصمت بعض الأحيان دون الحديث طوال الانعقاد التشريعي، لافتا إلى أن ربط زيادة النواب بعدد السكان ليس شرطا لأن دولة مثل الهند تجاوز عدد سكانها المليار و100 مليون وعدد النواب حوالي 556 عضوا، وفي نيجيريا عدد السكان 213 مليون وعدد النواب 360 عضوا فقط، فالأمر غير متعلق بالزيادة السكانية ولا يصح ربطها بعدد الأعضاء.

وأضاف: «يجب أن يكون هناك نوع من التفرد الكامل، ولا يجوز أن يظل النائب يجري وراء الوزير كي يحصل على تأشيرة معينة، والقانون زاد من المشكلة من خلال المادة 46 التي تنص على أنه لا يجوز تعين النائب في الحكومة إلا نتيجة ترقية أو نقل من جهة لأخرى أو بحكم قضائي».

وأوضح أن المادة 203 لقانون 97 فتحت ثغرة كبيرة في هذه المسألة، بالتالي يتجه عدد كبير من أعضاء البرلمان بالعمل في الشركات المختلفة.

جلسة لجنة مباشرة الحقوق السياسية

جاء ذلك خلال فعاليات جلسة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي في الحوار الوطني، بعنوان «عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ - التفرغ لعضوية المجلسين»، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، بمشاركة ممثلي الأحزاب والقوى السياسية.