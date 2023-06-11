وكيل «خطة النواب» ينتقد المخصصات المالية لوزارة الإعلام: «هيا موجودة؟»

وجه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، انتقادات عديدة حول على وجود مخصصات مالية في الموازنة العامة للدولة 2023-2024 لصالح وزارة الإعلام.

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

ووجه «سالم»، سؤالًا للحكومة، قائلًا: «هل لدينا وزارة إعلام حتى يكون لها موازنة تقدر بـ6 ملايين جنيه في الموازنة الجديدة؟ متابعًا: هل لدى الحكومة نية لتكون هناك وزارة للإعلام في الفترة المقبلة؟».

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023- 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023-2024.

قانون المالية الموحد

كما انتقد النائب، تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المالية الموحد، وقانون التخطيط العام للدولة، قائلًا: «على الرغم من مرور المدة القانونية لإصدار اللائحة التنفيذية لهذين القانونين، إلا أنهما لم يصدرا حتى الآن».

من جهته، طالب النائب أحمد الحديدي، عضو مجلس النواب، بضرورة التحول للدعم النقدي حتى يصل لمستحقيه، مشيرًا إلى أنَّه هناك مواطنين أغنياء يحصلون على الدعم بما في ذلك تكافل وكرامة.

وشدد النائب هشام هلال، عضو مجلس النواب، على ضرورة الحد من الاقتراض الخارجي، والعمل على تقليل الفوارق بين الأجور بضبط الحد الأقصى.

وأكّد النائب محمد الصمودي، عضو مجلس النواب، أنه في ظل الظروف الاستثنائية كان يجب أن يكون مشروع الموازنة استثنائيًا وليس تقليديا، معبرًا عن استيائه من وجود 75% إيرادات ضرائب «من جيوب الناس»، متسائلًا: «ماذا تفعل الحكومة في الموازنة؟».

واستنكر النائب ضعف المخصصات المالية للعلاج على نفقة الدولة، قائلا: «في ظل حالة التضخم كان يجب أن يكون هناك زيادة لتوفير العلاج للمواطنين، مطالبا بضرورة زيادة حصة الفرد في بطاقة التموين، وكذلك زيادة معاشات تكافل وكرامة، لتمكين المواطنين من مواجهة مصاعب الحياة».