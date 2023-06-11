علاء عابد: هدفنا التمثيل النيابي المناسب والعادل للشعب المصري

أكد النائب علاء عابد ، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الحزب ليس لديه مانع من زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، خاصة مع زيادة عدد المدن الجديدة التي أنشأت كالعاصمة الإدارية الجديدة والمنصورة الجديدة والعلمين الجديدة وغيرها، التي سيكون لها أثر كبير فى زيادة عدد الأعضاء.

الجلسة الثانية للجنة مباشرة الحقوق السياسية

وقدم «عابد» خلال كلمته بالجلسة الثانية للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالمحور السياسي في الحوار الوطني، دراسة حول عدد أعضاء البرلمان فى البرلمانات المماثلة والبرلمان المصري، منذ عام 1956 حتى برلمان 2020، من حيث عدد أعضاء الناخبين والمواطنين.

بيانات ثابتة من الجهاز المركزي

وشدد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، على ضرورة وجود بيانات ثابتة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للسكان لعام 2025 عقب انتهاء الفصل التشريعي الثاني، بالإضافة إلي وجود قاعدة بيانات محدثة لأعداد الناخبين، من العيئه الوطنيه للانتخابات مع مراعاة التعديلات على قانون رقم 140/141 الخاصين ب مجلسي النواب والشيوخ، والقانون رقم 198 لسنة 2017 الخاص بالهيئة الوطنية للانتخاباتوقانون تقسيم الدوائر 174 لسنة 2020.

وفيما يتعلق بالتفرغ للعضوية أكد «عابد»، أن المادة 103 من الدستور حددت ذلك، و المادة 354 من اللائحة الداخلية للمجلس، والقانون رقم 1 لسنة 2016، ورقم 2 لسنة 2020 الخاصين بالموظف العام، وقطاع الأعمال العام، وشركات المساهمة إذا كانت الدولة تديرها بنسبة 50%، أما بالنسبة للمهن الحرة، فالتقيد سيعمل على انصراف العاملين بها عن المشاركة في الانتخابات، أو عضوية مجلسي النواب والشيوخ.

كما أضاف، أنه يجب مراعاة التوسع الكبير للجمهورية الجديدة، من مدن جديد مثل العاصمة الإدارية والعلمين والمنصورة الجديدة وبني سويف الجديدة ودمياط، والعديد من المدن الجديدة التي عملت القيادة السياسية على إنشائها، والتوسع الأفقي لاستيعاب الزيادة الكبيرة في عدد السكان.

واختتم «عابد»، أن الحوار الوطني فرصة وطنية عظيمة لوضع خريطة وطنية جديدة، تكون مسارنا في الجمهورية الجديدة.