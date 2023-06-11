انطلاق جلستين في المحور السياسي بالحوار الوطني بعد قليل

تنطلق جلسات الأسبوع الثالث للحوار الوطني، بعد قليل، بالمحور السياسي، حيث تتضمن جلستين ممتدتين بالتوازي، وهما «قضية قانون حرية تداول المعلومات» الخاصة بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وجلسة «عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.. التفرغ لعضوية المجلسين»، والخاصة بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي.

جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني، قد أقرّ جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار، بعد التشاور مع مقرري العموم والمقررين المساعدين لقضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، والذي يبدأ يوم الأحد 11 يونيو.

تأجيل موعد انطلاق الجلسات

وقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، تأجيل موعد انطلاق جلسات المحور السياسي اليوم إلى الساعة 2 ظهرًا؛ لإتاحة الفرصة للمشاركين في الجلسات لحضور مراسم تشييع جثمان الشخصية الحقوقية الوطنية، الراحل جورج إسحاق.