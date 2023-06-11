نقابة المهن التمثيلية تتكفل بعلاج أحمد هاني.. وصديقه: ينتظر الخضوع لعمليتين جراحيتين

أكدت مصادر مقربة من الفنان أحمد هاني استقرار حالته الصحية، بعد إصابته أمس الجمعة، في حادث أليم، نقل على أثره لمستشفى الجزيرة بمنطقة فيصل.

تطورات الحالة الصحية لـ أحمد هاني

وقال الفنان محمد يونس صديق الفنان أحمد هاني لـ «الوطن»، أن الحالة الصحية للفنان أحمد هاني مستقرة حالياً، مؤكدا أنه أجرى عملية جراحية أمس، ويتبقي له عمليتين سوف يجريهما خلال الفترة المقبلة.

نقابة المهن التمثيلية تدعم أحمد هاني

ووجه «يونس» الشكر لنقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، مؤكدا أن النقيب تكفل بعلاج الفنان أحمد هاني من الألف إلى الياء، ووقفوا بجواره منذ اللحظة الأولى، مضيفا أن نقيب المهن التمثيلية توجه إلى المستشفي على الفور بمجرد سماع الخبر، وأجرى اتصالته، وتكفل بكافة المصاريف.

وأوضح أن الفنان أشرف زكي سبق وأرسل وفدا من أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية إلى المستشفى المحتجز به أحمد هاني للاطمئنان عليه، والوقوف على تفاصيل حالته الصحية، بالإضافة إلى إنهاء كل الإجراءات والأوراق المطلوبة.