حبس عاطلين لاتهامهما بتجارة الحشيش في فايد بالإسماعيلية 

أمرت نيابة فايد الجزئية اليوم الأحد، حبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهمامها بالاتجار في المواد المخدرة على نشاط واسع، بعد ضبطهما بكمية كبيرة من مخدر الحشيش داخل سيارة ربع نقل بدائرة المركز.

وواجهت جهات التحقيق المتهمين بما ضبطا بحوزة المتهمين من مواد مخدرة، وأمرت بإنهاء تحريات المباحث الجنائية حول نشاط المتهمين، وإرسال عينة من المواد المضبوطة إلى المعمل الكيميائي لبيان مابها من مخدر وإرفاق نتيجة العينة في أوراق القضية.

ضبط المتهمين

وكانت قد تمكنت وحدة مباحث فايد في الإسماعيلية برئاسة المقدم محمود عبد اللطيف القبض علي عاطلين لهما معلومات جنائية ومقيمان بدائرة مركز شرطة فايد أثناء استقلالهما سيارة «ربع نقل»، قيادة أحدهما بدائرة المركز.

وبتفتيش السيارة عثر ضباط المباحث الجنائية على كمية من مخدر الحشيش زنة 6 كيلو جرام ومبلغ مالي وهاتفي محمول، فيما قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 250 ألف جنيه تقريباً.

ضبط 850 طربة حشيش في فايد

وكانت قد تمكنت وحدة مباحث فايد في ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة في أحد المخازن السرية بقرية سرابيوم بنطاق المركز وبداخله 850 طربة حشيش.

وأكدت تحريات للنقباء أحمد حمدي ومحمد عبد الباسط معاونو مباحث فايد في الإسماعيلية قيام أحد الأشخاص ويدعى «ن.ح» في الثلاثينيات من العمر، بترويج المواد المخدرة على نشاط واسع، واتخاذه من مسكنه ملاذ لممارسة تجارته غير المشروعة.