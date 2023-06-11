نقيب الإعلاميين: الاختلاف في الحوار الوطني ظاهرة صحية تخدم الجمهورية الجديدة

قال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، إن جو الاختلاف والتباين في الحوار الوطني ظاهرة صحية سليمة تخدم الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة «قضية قانون حرية تداول المعلومات» الخاصة بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وهي من ضمن لجان المحور السياسي بالحوار الوطني.

طارق سعدة: يجب بناء جسور الثقة

وأضاف: «لا بد من جسور من الثقة حتى نصل إلى نقاط مشتركة تنعكس على المجتمع المصري.

وأكد ان إتاحة المعلومات مطلوبة لاتخاذ قرارات صحيحة في ملفات الاقتصاد والسياسة وحقوق الإنسان وغيرها.

حرية تداول المعلومات

ولفت إلى أن الدستور تحدث عن حرية تداول المعلومات ويجب علينا أن نتمكن من صياغة قانون مرض للجميع يحافظ على حقوق الدولة والمواطن والإتاحة للحصول على المعلومات الموثقة.