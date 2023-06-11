فيلم رهبة يحتل المركز الثالث في إيرادات السينما خلال 24 ساعة

حقق فيلم رهبة بطولة أحمد الفيشاوي، في شباك تذاكر السينما أمس إيرادات 36 ألفًا و335 جنيهًا، ليحتل المركز الثالث في قائمة الإيرادات اليومية التي تضم 9 أفلام، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إن فيلم رهبة حقق أمس 36 ألفا و335جنيها محتلا المركز الثالث.

أحمد الفيشاوي يروج لفيلم رهبة

روج أحمد الفيشاوي لفيلم«رهبة» عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» بطرح البوستر الدعائي الذي يجمعه بالفنانة نسرين أمين.

أغنية فيلم رهبة

وطرح الفنان أحمد الفيشاوي الأغنية الدعائية للفيلم التي تحمل عنوان «إمبابة أجمل من باريس» بمشاركة مسلم.

فيلم «رهبة» بطولة أحمد الفيشاوي، نسرين أمين، محمد لطفي، ياسر الطوبجي، ثراء جبيل، محمود البزاوي، سماء إبراهيم، مصطفى غريب، إسماعيل فرغلي، محمد القس، عبدالرحمن ظاظا، أحمد رمزي،من تأليف محمد علام، إخراج رضا عبد الرازق في أولي تجاربة الإخراجية في السينما.