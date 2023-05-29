الجمهور لـ سمية الألفي بعد ظهورها مع أحمد الفيشاوي: «وحشتينا»

عبّر الجمهور عن اشتياقه للفنانة سمية الألفي بعد ظهورها في مقطع فيديو نشره نجلها الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابه على «إنستجرام»، مساء أمس، ويعتبر ظهورها هو الأمر منذ فترة طويلة من الغياب عقب تعافيها من الأزمة الصحية التي تعرضت لها العام الماضي، وظهرت خلال مقطع الفيديو وهي تتناول الطعام في أحد المطاعم برفقة نجليها أحمد وعمر.

وعلق المتابعون على ظهور سمية الألفي، وعبّروا خلال التعليقات عن حبهم واشتياقهم لها، وجاء من بين التعليقات: «كوين من وهي صغيرة لحد دلوقتي ما شاء الله، الله يعطيها الصحة ويبارك فيها»، «شفت الفيديو 10 مرات.. وأنت سكر يا فيشاوي»، «وحشينا يا سمسمة»، «وحشتينا جدا.. كلنا بنحبك وبنحترمك ربنا يديكي الصحة»، «الملكة سمية الألفي بنموت فيكي يا أروع فنانة وإنسانة، الله يطول بعمرك وما يحرمنا من الطلة الحلوة الناعمة»، «الفنانة الجميلة من الزمن الجميل.. روحها زي ما هي جميلة ومحترمة»، «أجمل حاجة شفناها الفنانة سمية يا ريت دايما تطلع معاك عايزين نشوفها على طول».

أحمد الفيشاوي ينشر فيديو لـ سمية الخشاب: «ألذ وأحلى واحدة في الدنيا»