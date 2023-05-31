أحمد الفيشاوي يهدي عمرة لروح والده

أعلن الفنان أحمد الفيشاوي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بإهداء عمرة لروح والده الراحل الفنان فاروق الفيشاوي.

ونشر الفيشاوي فيديو له أثناء أداء مناسك العمرة لوالده وعلق عليه قائلًا: «عمرة لأبي المرحوم الأستاذ الفنان الكبير فاروق الفيشاوي يارب تقبلها مني وتوصل له الحمد لله».

فيلم رهبة

ويعرض حاليا فيلم رهبة للفنان أحمد الفيشاوي في دور العرض ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم نسرين أمين ومحمد لطفى وياسر الطوبجي ومحمد القس وعبدالرحمن ظاظا ومصطفى غريب وسماء إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمد علام وإخراج رضا عبدالرازق.