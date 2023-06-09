45 ألف جنيه إيرادات فيلم رهبة لـ«أحمد الفيشاوي» خلال 24 ساعة

حقق فيلم رهبة بطولة أحمد الفيشاوي، في شباك تذاكر السينما أمس إيرادات 45 ألف و71 جنيها، ليحتل المركز الثالث في قائمة الإيرادات اليومية التي تضم 9 أفلام، فيما جاء إجمالي إيراداته نحو مليون ونصف مليون جنيه، وذلك على مدار الأسبوعيين الماضيين منذ طرحه بالسينما، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

خريطة أفلام السينما

وتضم خريطة الأفلام المعروضة حاليًا في السينما، أفلام شوجر دادي بطولة ليلى علوي، يوم 13 بطولة أحمد داود، بعد الشر بطولة علي ربيع، هارلي بطولة محمد رمضان، 19 ب بطولة سيد رجب، ابن الحاج أحمد بطولة شيكو، مغامرات كوكو بطولة بيومي فؤاد، ساعة إجابة بطولة غادة عادل.

قصة فيلم رهبة

وتأتي أحداث الفيلم في إطار كوميدي مليء بالإثارة والتشويق، ويجسّد أحمد الفيشاوي شخصية سيد رهبة، الذي يتعرض لمواقف تقلب على حياته رأسًا على عقب في ظل انغماسه بعالم البلطجة والإجرام.

أبطال فيلم رهبة

فيلم رهبة بطولة أحمد الفيشاوي، ونسرين أمين، ومحمود البزاوي، وياسر الطوبجي، وسما إبراهيم، ومصطفى غريب، وأحمد رمزي، وثراء جبيل، ومحمد لطفي، وعبدالرحمن ظاظا، ومحمد القس، وتأليف أحمد علام، وإخراج رضا عبدالرازق.