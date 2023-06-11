فيلم «ساعة إجابة» يتذيل قائمة إيرادات السينما

تذيل فيلم «ساعة إجابة» قائمة إيرادات أفلام دور العرض، وجاء ترتيبه في المركز الأخير، وسبقه أفلام «شوجر دادي»، و«يوم 13»، و«رهبة »، و«بعد الشر»، و«هارلي»، و«ب19».

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي إن عائدات الفيلم في شباك تذاكر السينما أمس، بلغت 172جنيها، ليحتل بذلك المركز الأخير.

أبطال فيلم ساعة إجابة

يضم فيلم ساعة إجابة مجموعة من النجوم، أبرزهم غادة عادل، وشريف سلامة، ونجلاء بدر، وآيتن عامر، ومراد مكرم، وفيدرا، وفراس سعيد، وإيمان السيد، وانتصار، وأحمد فتحي، وسوسن بدر، ومحمد ثروت، والطفل سليم مصطفى، والعمل من تأليف شيرين علاء، ومحمد خضر، وأحمد شيكو، وإخراج مصطفى أبو سيف.

تدور قصة فيلم «ساعة إجابة» من خلال طفل يتمنى من الله أن يرزقه بأسرة أخرى بسبب غضبه من والديه، وتتحقق الدعوة ليجد نفسه متنقلًا بين أكثر من أسرة، ويواجه مواقف غير متوقعة.