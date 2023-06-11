فيلم ساعة إجابة مهدد بالسحب من السينما بسبب ضعف إيراداته

أصبح فيلم ساعة إجابة، والذي انطلق عرضه في موسم أفلام عيد الفطر 2023، مهدد بالسحب من صالات السينما، بسبب تحقيقه إيرادات هزيلة، وصلت إلى تحقيقه مبلغ 172 جنيهًا فقط في شباك تذاكر السينما يوم الجمعة، وحصوله على الترتيب التاسع والأخير في قائمة الإيرادات اليومية، بحسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

9 أفلام في السينما

وتضم دور عرض السينما 9 أفلام يتصدر مقدمة إيراداتها اليومية فيلم شوجر دادي بطولة ليلى علوي، يليه فيلم يوم 13 بطولة أحمد داود، وفي المركز الثالث فيلم بعد الشر بطولة علي ربيع، يليه فيلم رهبة بطولة أحمد الفيشاوي، وفي المركز الخامس فيلم هارلي بطولة محمد رمضان، يليه فيلم ابن الحاج أحمد بطولة شيكو، وفي المركزين الثامن والتاسع فيلمي مغامرات كوكو، وساعة إجابة.

أبطال فيلم ساعة إجابة

فيلم ساعة إجابة بطولة غادة عادل، شريف سلامة، سوسن بدر، محمد ثروت، نجلاء بدر، أحمد فتحي، آيتن عامر، فيدرا، إيمان السيد، انتصار، بدرية طلبة، فراس سعيد، مراد مكرم، فراس سعيد، الطفل سليم مصطفى.

قصة الفيلم

تدور قصة فيلم ساعة إجابة من خلال طفل يتمنى من الله أن يرزقه بأسرة أخرى بسبب غضبه من والديه، وتتحقق الدعوة ليجد نفسه متنقلًا بين أكثر من أسرة، ويواجه مواقف غير متوقعة.