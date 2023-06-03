3700 جنيه إيرادات فيلمي «مغامرات كوكو» و«ساعة إجابة» في 24 ساعة

تذيل فيلما «مغامرات كوكو» و«ساعة إجابة» قائمة الإيرادات اليومية للأفلام المعروضة في شباك تذاكر السينما، أمس الجمعة، حيث حقق الأول ألفين و353 جنيها، والثاني ألفا و380 جنيها، بعكس فيلم «شوجر دادي» الذي تصدر القائمة بإيرادات أمس 403 آلاف و868 جنيها، وذلك بحسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال فيلم «مغامرات كوكو»

ويقود بطولة فيلم «مغامرات كوكو» شيرين رضا، وبيومي فؤاد، وخالد الصاوي، وأُس أُس، وعمرو عبدالعزيز، وطاهر أبو ليلة، وإيهاب فهمي، والعمل من إنتاج عمرو الطنطاوي، وتأليف إيهاب الناصر، وإخراج إسماعيل فاروق.

قصة الفيلم

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي ممزوج بالخيال من خلال عالم الحيوانات الناطقة، وتجسيد الصراع بين الخير والشر وفلسفة كل منهما، وكل ذلك في ظل تصاعد الأحداث.

أبطال فيلم «ساعة إجابة»

أما فيلم «ساعة إجابة» فمن بطولة شريف سلامة وغادة عادل، وفراس سعيد، وآيتن عامر، وعمر كمال، ونجلاء بدر، ومراد مكرم، وسوسن بدر، وأحمد فتحي، وانتصار، وإيمان السيد، ومحمد ثروت، وبدرية طلبة، والطفل سليم مصطفى، والعمل من تأليف شيرين علاء، وأحمد شيكو، ومحمد خضر، وإخراج مصطفى أبو سيف.