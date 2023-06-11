رابط نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2023 بأسوان

أعلن الدكتور سيد حسن مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الدينية والعربية بمحافظة أسوان عن إمكانية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية والشهادة الابتدائية الأزهرية إلكترونيا عبر رابط المنطقة الإلكتروني والذي يتيح الحصول على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس.

حيث اعتمد الدكتور سيد حسن مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الدينية والعربية بمحافظة أسوان، نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الأول للعام الحالي 2023، بنسبة نجاح بلغت 78%، بينما بلغت نتيجة الشهادة الابتدائية لهذا العام نسبة نجاح 78% أيضا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بأسوان

حيث يمكن الضغط هنا وكتابة الاسم رباعيا ورقم الجلوس واختيار المرحلة الإعدادية، ليظهر الاسم والمعهد الديني والإدارة التعليمية والمجموع والترتيب بالإدارة.

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية بأسوان

ويمكن الحصول على النتيجة إلكترونيا أيضا بالضغط هنا وكتابة الاسم رباعيا لطلاب المرحلة الابتدائية ورقم الجلوس واختيار المرحلة الابتدائية، ليظهر الاسم والمعهد الديني والإدارة التعليمية والمجموع والترتيب بالإدارة.

أوائل الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية بأسوان

وحددت منطقة أسوان الأزهرية أوائل الشهادتين الإعدادية والابتدائية بمحافظ أسوان حيث تم اختيارا ل10 طلاب بالمراكز الأولى وفقا لترتيب الدرجات.