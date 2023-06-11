أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية في الدقهلية

اعتمد محمد رشوان، مدير المنطقة الإدارية المركزية الأزهرية بالدقهلية، نتيجة الشهادة الإعدادية، وأعلن أسماء الأوائل في مختلف الإدارات التابعة للمديرية.

أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بالدقهلية

وحددت المديرية أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية، وهم:

- المركز الأول جنى أحمد محمد، من معهد منشأة البدوي، بمجموع 99.80%.

- المركز الثاني عبد الرحمن محمود أحمد عوض، بكفر الكردي بمنية النصرن بمجموع 99.59%.

- المركز الثالث ضحي رضا عوض حسن عامر، بمعهد الستاموني بلقاس، 99.39%.

- المركز الرابع بدر محمد عبد المحسن الحفناوي، بمعهد ميت تمامة، بمنية النصر، 99.18%.

- المركز الرابع مكرر، تغريد السيد عبد الحليم عبد الحكم، بمعهد طناح بالمنصورة، 99.18%.

- المركز الرابع مكرر، رحاب محمد رضا برهوم التهامي، بمعهد ميت أبو الحسين، في أجا، 99.18%.

- المركز الرابع مكرر، روضة راضي محمد إبراهيم النجار، معهد دنديط، بميت غمر، 99.18%

- المركز الرابع مكرر، عائشة أحمد صلاح عبد المنعم، بمعهد السنبلاوين، 99.18%.

- المركز الرابع مكرر، كامل أحمد كامل أحمد متولي، بمعهد تمي الأمديد، 99.18%.

- المركز الرابع مكرر، يوسف محمود محمود عبد الستار جاد الحق، بمعهد طرة، طلخا، 99.18%.

أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 بالدقهلية للمكفوفين

وتضمنت قائمة أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 بالدقهلية للمكفوفين، كلا من:

- الأول محمد محمود عبد الفتاح عبد السلام، من مدرسة دكرنس للبنين، بنسبة 99.56%.

- الثاني عمرو تامر السيد برهان، من مدرسة دكرنس الإعدادية بنين 98%.

- الثالث رجب محمد رجب عطيفي، من مدرسة بني عباد بنين بنبروه، بالدقهلية 97.11%.

- الثالث مكرر محمد مسعد السيد أبو النجان من مدرسة بنين السعيد بالمعصرة، ببلقاس بالدقهلية 97.11%.

- الرابع السعيد محمد السعيد، بمعهد تمراز بنين ميت غمر، 92.67%.