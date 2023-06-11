أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 للمكفوفين بأسوان
كتب:
شيماء دراز
04:22 م | الأحد 11 يونيو 2023
أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية للمكفوفين بأسوان
أعلن الدكتور سيد حسن مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الدينية والعربية، بمحافظة أسوان نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الأول للعام الدراسي 2023 للمبصريين والمكفوفين حيث بلغت نسبة النجاح هذا العام 78%.
وكشف وكيل منطقة أسوان الأزهرية عن أسماء الطلاب أوائل الشهادة الإعدادية للمكفوفين حيث حصد 4 طلاب المراكز الـ4 الأولى بمنطقة أزهرية أسوان.
أسماء أوائل الشهادة الإعدادية للمكفوفين
تنشر «الوطن» أوائل الشهادة الأزهرية الإعدادية للمكفوفين لهذا العام، والمنطقة التعليمية والنسبة المئوية لكلا منهم وهم،
-فاطمة مصر عبد الراضي محمد بمعهد فتيات العاشر المكرر بمجموع 98.2%.
-شيماء خميس رشيدي حسن معهد فتيات الصعايدة المركز الأول بمجموع 93%.
-يوسف عبد الرحمن عوض جادو بمعهد بنين المريناب المركز الثاني بمجموع 78%.
-طارق سعيد عبد الباقي عبد الربة معهد بنين منيحة بمجموع 70% المركز الثالث.
-طه سعيد أحمد مسلوب معهد بنين كوم أمبوا بمجموع 66%.
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية للمكفوفين
ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية للمكفوفين إلكترونيا من هنا برقم الجلوس والمنطقة الأزهرية، ليظهر اسم الطالب رباعيا ومجموعه.