أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية في أسوان.. بينهم توأم

اعتمد الدكتور سيد حسن مدير عام المنطقة الأزهرية بمحافظة أسوان. نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/ 2023، بنسبة نجاح 78%.

توأم بين أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بأسوان

وأعلنت الإدارة الأزهرية بأسوان أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية. وحصد طالب المركز الأول وشقيقتة التوأم المركز الثالث على مستوى المحافظة، ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة من هنا برقم الجلوس.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بأسوان

وتضمن قائمة أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بمحافظة أسوان. ما يلي:

- أسامة شعبان محمد حافظ بمعهد أسوان الإعدادي بمنطقة أسوان التعليمية، المركز الأول، بمجموع 99.5%.

- يحيى محمد سيد محمود، من معهد الصعايدة بمنطقة أسوان التعليمية، المركز الثاني، بمجموع 99.4%.

- أسماء شعبان محمد حافظ معهد فتيات أسوان، بمنطقة أسوان التعليمية، المركز الثالث بمجموع 99.1%.

- محمد أبو الحجاج حسن محمد، بمجموع 99%، المركز الرابع بمنطقة أسوان.

- يوسف تاج الدين عبد الرحيم محمد المركز الخامس، بإدارة أسوان التعليمية، بمجموع 98.5%، بمعهد دراو الإعدادي.

- المؤيد محمد مهلل عبد الباسط بمعهد الصعايدة الإعدادي، بإدارة اسوان التعليمية المركز السادس، بمجموع 98.4%.

- يحيى محمود محمد حمد الله، بمعهد كوم أمبو بمنطقة أسوان، بالمركز السابع بمجموع 98.4%.

- شهد محمد عثمان موسى، المركز الثامن، بمجموع 98.3% بمنطقة أسوان بمعهد الشيخ أحمد.

- ندا طارق أحمد عبد الظاهر، المركز الثامن مكرر، بمجموع 98.3% بمعهد فتيات أسوان.

- محمد جمال عبد المجيد زارع، بمعهد دراو، المركز التاسع، بمجموع 98.2%.

- آية عبد العال جمعة إبراهيم، من معهد فتيات كوم أمبو، المركز العاشر، بمجموع 98.1%.

- أحمد محمد زكي بدوي، بمعهد أسوان الإعدادي، المركز العاشر مكرر، بمجموع 98.1%.

- فاطمة مصر عبد الراضي محمد، بمعهد فتيات، العاشر مكرر، بمجموع 98.1%.