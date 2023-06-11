مصرع طالب غرقا أثناء الاستحمام في ترعة بالغربية.. هرب من حرارة الجو

لقي طالب في العقد الثاني من العمر مصرعه غرقا، داخل الترعة المارة بقرية كفر الشيخ مفتاح، التابعة لمركز ومدينة السنطة، بمحافظة الغربية، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري، بمساعدة الأهالي من انتشال الجثة، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية.

بلاغ بغرق طالب

تلقت الأجهزة الأمنية، بمركز شرطة السنطة، وغرفة عمليات الإسعاف بلاغاً من الأهالي يفيد بغرق طالب داخل أحدي المجاري المائية، بقرية كفر الشيخ مفتاح، بدائرة المركز، أثناء نزولة للاستحمام، هرباً من حرارة الجو.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بمساعدة الأهالي، من انتشال الجثة، وبعمل المعاينة والتحريات الأولية، تبين غرق طالب يدعي «محمد.ص.ال» ويبلغ من العمر 14 عاما، ومقيم بذات القرية، أثناء الاستحمام داخل الترعة المارة بالقرية.

إسفكسيا الغرق

وتم التحفظ على الجثة، داخل مستشفى السنطة العام، وندب مفتش الصحة، لتوقيع الكشف الطبي عليها، وتبين أن سبب الوفاة هو «إسفكسيا الغرق»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.