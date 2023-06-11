غرق طفل في نهر النيل بسوهاج

لقي طفل مصرعه غرقا في نهر النيل بسوهاج، حيث تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بتلقي إخطار من مأمور مركز شرطة المراغة، بغرق طفل في نهر النيل دائرة مركز المراغة، وجرى انتشال الجثة بمعرفة قوات وحدة الإنقاذ النهري.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلى الفور، انتقلت وحدة بحث جنائي، تحت إشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إلى موقع الحادث، وبالانتقال تبين غرق الطفل «أحمد ح. ا»، 10 سنوات، طالب بالمرحلة الابتدائية، ويقيم بدائرة المركز، ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي.

تحرير محضر بالواقعة ونفي الشبهة الجنائية

وبسؤال والد الطفل، 47 عاما، موظف بالأوقاف، ويقيم بذات الناحية بمركز المراغة بمحافظة سوهاج، أفاد بأنّه أثناء قيام نجله بالاستحمام في نهر النيل ولعدم إجادته السباحة، غرق به، ونفى الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأنّ سبب الوفاة «اسفكسيا الغرق» وتحرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.