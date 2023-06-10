مصرع شاب غرقا في النيل بالغربية لعدم إجادته السباحة

لقي شاب في العقد الثاني من العمر، مصرعه غرقا في نهر النيل فرع الرشيد المار بقرية القضابة التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري، بمساعدة الأهالي، من انتشال الجثة، والتحفظ عليها داخل مستشفى بسيون المركزي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بغرق شاب

كانت غرفة عمليات مرفق الإسعاف بمدينة بسيون، تلقت بلاغاً من الأهالي يفيد بغرق شاب في العقد الثاني من العمر في نهر النيل فرع رشيد المار بقرية القضابة بدائرة مركز بسيون، أثناء نزوله للاستحمام.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف، وقوات من الإنقاذ النهري، إلى محل الواقعة، وتمكنت من انتشال الجثة بمساعدة الأهالي، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية أن الجثة لشاب يدعى «محمد. ال. أ» في العقد الثاني من العمر، مقيم بقرية كتامة، وحال نزوله للاستحمام داخل نهر النيل فرع الرشيد المار بقرية القضابة، غرق بعد أن جرفه التيار لعدم إجادته السباحة.

التحفظ على الجثة

وتم التحفظ على الجثة داخل مستشفى بسيون المركزي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن.