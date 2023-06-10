مصرع طفلين غرقا داخل إحدى الترع في الغربية

لقي طفلين في العقد الثاني من العمر، مصرعهما غرقا داخل إحدى الترع المارة بقرية كفر قرطام، التابعة لمركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري، من انتشال الجثامين، وتم التحفظ عليها داخل المشرحة، بمستشفى السنطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بلاغ بغرق طفلين

تلقت غرفة عمليات مرفق الإسعاف بمدينة السنطة بمحافظة الغربية، وقوات الإنقاذ النهري، بلاغاً من الأهالي يفيد بغرق طفلين داخل إحدى المجاري المائية المارة بقرية كفر قرطام، التابعة لدائرة المركز.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارتي إسعاف، وقوات الإنقاذ النهري، إلى محل الواقعة، وجري انتشال الجثامين، بمساعدة الأهالي، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع طفلين غرقا داخل مياه أحدي الترع المارة بقرية كفر قرطام، «محمد.ع. ال» ويبلغ من العمر 14 عاماً، وآخر يدعى «زياد. م. ع» 14 عاماً، مقيمين بذات القرية.

ندب مفتش الصحة

وتم نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى السنطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات، وندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليهما، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثامين إلى ذويها.