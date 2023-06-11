مصطفى كامل: القانون جرم التجاوز في حق الموسيقيين

تقدم الفنان مصطفى كامل، بأوراق ترشحه صباح اليوم الأحد، على مقعد نقيب الموسيقيين، في الانتخابات المُقرر انطلاقها يوم 1 أغسطس المُقبل.

وقال مصطفى كامل، في بث مباشر له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «أول قرار لي حال فوزي في الانتخابات الجديدة، أنني لم أسمح بتجاوز أي شخص في حق الموسيقيين والنقابة بشكلٍ عام، كما جرى خلال الأسابيع الماضية، فالتجاوز فعل جرمه القانون، ومن يتجاوز فيما بعد، ستكون المحاكم هي الفيصل بيننا، فلن يكون هناك تهاون إطلاقًا».

احترام المهنة والارتقاء بها

وأضاف مصطفى كامل، «علينا احترام المهنة والارتقاء بها، كفى محاولات النيل من سمعة النقابة، فخلال الشهور الماضية كنت أتعمد عدم الظهور في أي برنامج تليفزيوني، لأقطع أي فرصة أمام أي موضوع جانبي قد يضر بسمعة النقابة، فكنت أكتفي بالمداخلات الهاتفية للحديث عن موضوعات بعينها».

وأشار إلى أنه بذل جهودًا ضخمة، لا سيما في ملف المعاشات، إذ زادت القيمة لأكثر من مليون جنيه شهريًا، وكذلك ملف العلاج: «كنت واقف مع كل الأعضاء في كل المحافظات، وكل واحد أخد حقه».