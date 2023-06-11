مصطفى كامل يقدم أوراق ترشحه على مقعد نقيب الموسيقيين

قدم الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، منذ قليل، أوراق ترشحه على مقعد نقيب الموسيقيين، وذلك داخل مقر نقابة المهن الموسيقية بوسط القاهرة.

وقال مصطفى كامل، إنه يسعى خلال الفترة المقبلة، لاستكمال ما بدأه خلال الأشهر الماضية، وأنه يسعى لتحسين وضع الموسيقيين للأفضل، وبدأ بزيادة المعاشات أكثر من مرة، بالإضافة إلى انتعاش خزينة النقابة.

زيادة معاشات الوسيقيين

وكان مصطفى كامل أعلن عن زيادة المعاشات عبر حسابه على الفيس بوك، كاتبا: «صرف المعاشات بالزيادة الجديدة للمرة الثالثة، والتي وصلت إلى 30%،؜ وذلك قبل حلول عيد الأضحى المبارك بإذن الله.. كل عام وحضراتكم بألف خير».

يذكر أنه حتى الآن لم يتقدم أحد سوى مصطفى كامل بأوراق ترشحه على مقعد نقيب المهن الموسيقية.