أول تعليق من أحمد أبو المجد بعد ترشحه في انتخابات «الموسيقيين»

تقدم الدكتور أحمد أبو المجد، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية الحالي، بأوراق ترشحه لانتخابات نقابة المهن الموسيقية على منصب عضو مجلس إدارة النقابة، وذلك حسبما أعلن لـ«الوطن».

وكتب أحمد أبو المجد، عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «بسم الله توكلت على الله.. اللهم من اعتز بك فلن يذل، ومن اهتدى بك فلن يضل، ومن استكثر بك فلن يقل، ومن استقوى بك فلن يضعف، ومن استغنى بك فلن يفتقر، ومن استنصر بك فلن يخذل».

القائمة الكاملة للمشرحين لمجلس نقابة الموسيقيين في اليوم الأول

وفي سياق آخر، تقدم 17 عضوا من الجمعية العمومية بأوراق ترشحهم لعضوية مجلس النقابة، وتأتي أسماء المرشحين على النحو التالي: حلمي عبد الباقي، خالد بيومي، علي الشريعي، منصور هندي، محمد عبد الله، علاء سلامة، المايسترو محمد أبو اليزيد، محمد صبحي، نادية مصطفى، عاطف إمام، عادل مصطفى، اشرف السعداوي، محمد طنطاوي، محمد سعيد، خالد عبد الله، شريف حمدي، عادل أبو الحمد.

يذكر أن انتخابات نقابة المهن الموسيقية، تجرى يوم 1 أغسطس المقبل، وترشح على منصب نقيب الهن الموسيقية حتى الآن الفنان مصطفى كامل.