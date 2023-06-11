حلمي عبد الباقي ونادية مصطفى يتقدمان بأوراقهما.. تعرف على أبرز مرشحي عضوية «الموسيقيين»

استقبل اليوم الأول في فتح باب الترشح لنقابة المهن الموسيقية، أوراق عدد كبير من الموسيقيين، للتنافس على مقاعد العضوية بالنقابة.

بينما لم يترشح على منصيب النقيب حتى الآن، سوى الفنان مصطفى كامل، أما على العضوية فترشح عدد كبير، أبرزهم محمد عبد الله، خالد بيومي، نقيب الموسيقيين بالشرقية، الفنان حلمي عبد الباقي، منصور هندي، الدكتور أحمد أبو المجد، المايسترو محمد أبو اليزيد، الدكتور علاء سلامة، ونادية مصطفى.

الانتخابات تجرى في 17 مقرا انتخابيا

الانتخابات سيجري تنظيمها في 17 مقرًا بأنحاء الجمهورية حيث سينتخب كل من أعضاء القاهرة والفيوم في نقابة المهن التمثيلية، وأعضاء الإسكندرية في نادي المحافظة بالشاطبي، وأعضاء الدقهلية في قاعة ميامي بطلخا بالمنصورة، وأعضاء طنطا وكفر الشيخ بمقر النقابة بطنطا.

أعضاء الإسكندرية ينتخبون في الشاطبي

أما أعضاء بورسعيد والإسماعيلية والسويس بمقر النقابة ببورسعيد، وأعضاء قنا والأقصر والغردقة بمقر النقابة الأقصر، وأعضاء دمنهور والمحلة وشبين الكوم وبنها ودمياط والشرقية وبني سويف والمنيا وسوهاج وأسيوط وأسوان سيتمّ في مقار النقابات الفرعية بسبب قلة عدد أعضاء تلك المحافظات.