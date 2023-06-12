تعليمات من «التنمية المحلية» للمحافظات بشأن منع التعدي على الأراضي الزراعية

وجهت وزارة التنمية المحلية، المحافظات إلى استمرار التنسيق مع عدد من الجهات للحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم السماح بالتعدي عليها، وفقا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي وأملاك الدولة والحفاظ على الأرض المستردة ومنع أي تعديات جديدة وذلك ضمن الموجة 21 لإزالة التعديات.

مواجهة التعديات

وفي سياق متصل يتابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، جهود المحافظات في مواجهة تعديات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد والتصدي لأي محاولة للبناء المخالف بدون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة،وفي بني سويف تم إزالة 308 حالات تضمنت 163 حالة تعد مبان بالإضافة إلى 145 حالات زراعات.

وفي أسوان تم إزالة تعديات على مساحة قدرها 5238 م2 وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين، وفي الإسماعيلية تواصل أجهزة المحافظة حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة حيث أسفرت الحملات عن إزالة 22 حالة تعد.

جدول زمني

وشدد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، على ضرورة الالتزام بجدول زمني يغطي جميع مراكز المحافظة وحصر لحالات التعدي بالتعاون مع الوحدات المحلية وأجهزة المدن وجهات الولاية والأمن في كل المحافظات ليتم الالتزام بتنفيذه خلال الفترة الزمنية المحددة لها موجة الإزالات الحالية.

وشدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة التنبيه على رؤساء الوحدات المحلية ورؤساء المراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى وإزالة أى تعديات جديدة على الفور في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.