«التنمية المحلية» تتابع جهود وحدات السكان في 5 محافظات: لا لختان الإناث

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود وحدات السكان بمحافظات السويس وأسوان والجيزة وسوهاج والقليوبية لتفعيل دور وحدات السكان لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية ودعم وتنمية الأسرة وبناء الإنسان والسيطرة على الزيادة السكانية التي تلتهم جهود التنمية، وذلك بمتابعة الدكتورة فاطمة الزهراء مدير مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بوزارة التنمية المحلية.

جهود السكان في السويس

في محافظة السويس تم إجراء الكشف الطبي على المواطنين في تخصصات الباطنة والأطفال وتم عمل تحويلات علاج طبيعي وتحاليل وإجراء عملية جراحية لأحد المواطنين، كما تم عقد اختبارات فورية لمحو الأمية، وتنظيم ندوة توعية للمواطنين حول الاستراتيجية القومية للسكان والتأكيد على دور المجتمع المدني في خدمة المواطنين وتوفير حياة كريمة.

تربية الأبناء في أسوان

في محافظة أسوان نظمت وحدة السكان ندوة بعنوان «كيفية تفعيل القيم المجتمعية داخل الأسر» بهدف تفعيل القيم المجتمعية وتحمل المسؤولية وكيفية تربية الأم لأبنائها، فضلا عن تنظيم مسرح عرائس للأطفال لتعريف الأطفال بمعني القيم وأنواع المشاركة واحترام الكبار.

دور المرأة في الجيزة

في الجيزة، قامت الوحدة السكانية بمركز ومدينة البدرشين بتنظيم ندوة حول دور المرأة في المجتمع والأسرة والعمل على رصد المشاكل الأسرية والتأكيد على أهمية دور المرأة وأنها مفتاح العطاء داخل الأسرة وأن دورها من الأمور الضرورية داخل الأسرة، كما تم تنظيم ندوة في العياط بعنوان «الجهاز مش جواز.. غسالة واحدة كفاية» لدعوة الأهالي لعدم المغالاة في جهاز العرائس والتركيز على الضروريات فقط.

التغذية السليمة في سوهاج

في سوهاج تم مناقشة إطلاق مبادرة رواد النيل بالتعاون مع البنك المركزي وبنك مصر وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتأهيل الشباب لسوق العمل ومواجهة البطالة.

ندوات في القليوبية

في القليوبية عقدت ندوة توعوية صحية عن أهمية التغذية السليمة للأطفال الرضع وصغار السن وأسس التغذية السليمة للأطفال، وأهمية المتابعة المستمرة للتأكد من أن تغذية الأطفال تتم بالطرق العلمية الصحيحة وأن أي نقص في التغذية يكون سبب وراء ارتفاع نسبة الوفيات في الأطفال الرضع وصغار السن، كما تم الكشف على بعض الأطفال للتأكد من أن أوزانهم تتناسب مع أعمارهم، فضلا عن تنظيم ندوة حول دور تنظيم الأسرة في حل القضية السكانية والحد من الزواج المبكر وختان الإناث والتأكيد على أهمية الرعاية الصحية المتكاملة للمرأة، وتناول الأضرار الناجمة عن عملية ختان الإناث من ضرر جسدي ونفسي ومخاطر حدوث نزيف قد يؤدي إلى الوفاة بالإضافة للمشاكل بعد الزواج.