السيطرة على حريق أوتوبيس بطريق الإسماعيلية السويس الصحراوي دون إصابات 

اندلع حريق هائل عصر اليوم الأحد بأوتوبيس على طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي بسبب ارتفاع درجة الحرارة في الإسماعيلية دون وجود أي إصابات في الحادث فيما انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث.

تلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد اندلاع حريق في أتوبيس على طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي قرب قرية أبو سلطان التابعة بمركز ومدينة فايد.

ووجه عاشور بسرعة انتقال سيارات الحماية المدنية إلى الحريق والسلطة عليه ومنع امتداده وانتقلت سيارات الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث.

المعاينة: ماس كهربائي بسبب درجة الحرارة

وسيطرت قولت الحماية المدنية في الإسماعيلية على حريق أتوبيس الإسماعيلية ومنع امتداده إلى أي من السيارات المجاورة فيما نظمت قوات الشرطة والمرور الحركة المرورية على الطريق لضمان تسيير الطريق.

وأكدت المصادر الطبية وإسعاف الإسماعيلية عدم وجود أي إصابات في الحريق وعدم وجود أي شخص بداخله لحظة اندلاع فيما تعمل قوات الحماية المدنية على تبريد مكان النيران.

ووجه اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، بانتقال ضباط المباحث الجنائية في مركز شرطة فايد برئاسة المقدم محمود عبداللطيف إلى مكان الحريق للتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث.