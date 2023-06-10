قصة حريق «يوم القيامة» في بريطانيا.. عاصفة نارية التهمت عدة مدن

تكرار شعور الأشخاص بأن نهاية العالم قريبا جدا قبل يومين فقط بعد إنتشار الدخان في نيويورك قادما من كندا التي بها حرائق غابات مرتفعة.

حصار أثناء حكم بونابرت

بحسب هيئة الإذاعة البريطانية، فإنه أثناء حكم نابليون بونابرت في عام 1806، تم فرض حصار قاري على بريطانيا لمنعهم من مواصلة حركتهم التجارية مع عدد من المناطق الأوروبية المطلة على المحيط الأطلسي.

وبسبب فقدان الخشب الأوروبي توجه البريطانيون إلى الخشب الكندي، ما جعل كندا تحقق أرباحا طائلة، ولكن مع نمو التجارة كانت مقاطعة نيوبرونزويك شاهدة على حريق هائل، كان أحد أكبر الحرائق في تاريخ البشرية عام 1867.

حرائق وسماء حمراء ويوم القيامة

وكانت المقاطعة شاهدة على الصيف الحار، بجانب إشعال السكان المحليون الحرائق مع تفاقم الأزمة بعد سياسة قطع الأشجار، وفي 19 سبتمبر 1825 ظهرت رياح شديدة وزعت الحرائق التي انتشرت في مختلف الأماكن وتم تدمير عدة منازل، ولكن في 7 أكتوبر 1825، شهدت المنطقة هبوب رياح عاتية ساهمت في توسع وانتشار الحرائق، التي أصبحت شبيهة بعاصفة نارية، نحو مدن عديدة كفردريكتون التي دمر عدد مهم من منازلها، وكانت أكثر المناطق المتضررة هي ميراميشي لذا تم تلقيب الحريق في عام 1825 بحريق ميراميشي.

قتلى وحرائق عدة

وبسبب انتشار الحرائق وتغير لون السماء باللون الأحمر، ظن عدد كبير من الناس من أهالي نيو برونزويك بحلول «يوم القيامة» وقد احترق 16 ألف كلم مربع من الغابات، ومات 300 شخص، بالإضافة لعدد من مساجين سجن نيوكاسل بنيو برونزويك.