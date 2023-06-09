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السيطرة على حريق داخل عقار في القاهرة دون إصابات

كتب:

منتصر سليمان
09:08 م | الجمعة 09 يونيو 2023
صورة ارشيفية

صورة ارشيفية

تمكنت الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق محدود اندلع داخل إحدى العقارات بمنطقة وسط البلد بالقاهرة دون أي خسائر بشرية، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الحريق

البداية بورود بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة بالقاهرة يفيد نشوب حريق داخل إحدى العقارات بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، وعقب ورود البلاغ، قامت الحماية المدنية بالدفع بسيارتي إطفاء، وانتقل رجال الشرطة إلى المكان، وبالانتقال والفحص تبين أن الحريق اندلع داخل عقار بوسط البلد دون أي خسائر بشرية.

كما تم فرض كردون أمني في محيط العقار وتم محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى الأماكن المجاورة، وتم السيطرة على الحريق دون أي خسائر بشرية، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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