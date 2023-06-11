محافظ المنيا: خطة متكاملة لتشجيع الاستثمارات بمناطق مختلفة وإزالة المعوقات

استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الدكتور كامل عبدالله ، الرئيس التنفيذي لشركة القناة للسكر، والوفد المرافق له، والذي يأتي في إطار دعم المشروعات التنموية، وتقديم كافة سبل الدعم لنجاح تلك المشروعات التي تساهم فى النهوض الاقتصادي للدولة.

ضم الوفد المهندس أيمن الصاحب رئيس قطاع التفتيش الداخلي، والمهندس أحمد الغيطاني رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي، والمهندس ياسر سعيد، رئيس قطاع التنمية المستدامة، واللواء نادر حسام رئيس قطاع الأمن، واللواء محمد سعد مدير العلاقات الحكومية.

إنتاج نحو مليون طن سكر سنويًا

أكد المحافظ أن مشروع شركة القناة للسكر يعتبر من أكبر المشاريع التي تم تنفيذها علي أرض محافظة المنيا غرب مركز ملوي، حيث يسهم المشروع في سد العجز بنسبة 75 % من استيراد مصر للسكر، بإنتاج ما يقرب من مليون طن سنويًا، ويتضمن المشروع مصنع القناة للسكر، واستصلاح 181 ألف فدان صحراوي غرب المنيا، لزراعة مليون طن بنجر في السنة، مشيرًا إلى أنه أول مشروع صناعي زراعي متكامل في قطاع السكر في مصر، ويعود بالنفع على أهالي المحافظة من زيادة حجم التجارة الداخلية، وتوفير فرص عمل للشباب.

توفير فرص استثمارية في صعيد مصر

وأضاف محافظ المنيا أن هذا المشروع سيسهم في تلبية احتياجات السوق المصرية، ويعتمد على زراعة البنجر واستخدامه في إنتاج السكر، وذلك في إطار السياسة العامة التي تنتهجها الدولة المصرية، من خلال توفير فرص استثمارية في صعيد مصر بإقامة المشروعات المتكاملة التي تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية، وتشجيع النشاطات القائمة على النشاط الزراعي والصناعات التكميلية لها.

وأكد المحافظ، أن هناك خطة متكاملة لتشجيع الاستثمارات بمناطق المحافظة المختلفة، وإزالة كل المعوقات أمام المستثمرين، لإحداث التنمية المنشودة في كل قطاعات العمل، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة في دعم المشروعات لتعظيم الاستفادة من مواردها.