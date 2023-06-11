«تعليم الإسكندرية»: تعديل طريقة التقديم في الثانوية العامة إلى الإلكترونية

أعلنت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، عن تعديل طرق التقديم في الثانوية العامة 2023 من اليدوية في مقار اللجان إلى الإلكترونية ويتم تجهيز الرابط والإعلان عنه خلال الأيام المقبلة.

وبحسب بيان تعليم الإسكندرية تحت قيادة الدكتور العربي أبوزيد، مدير المديرية، اليوم الأحد، فإنه قد نشر تنويه بشأن التقديم للصف الأول الثانوي لأبنائنا الناجحين الشهادة الإعدادية 2023، إنه سيتم تغيير التقديم من الطرق الاعتيادية في مقار اللجان إلى الطريقة الإلكترونية.

سبب تعديل تقديم الثانوية العامة بالإسكندرية

وأرجعت المديرية ذلك التغيير نتيجة للاستعداد لانطلاق امتحانات الثانوية العامة بالمدارس الثانوية وبعض المدارس الإعدادية كمقار للجان، وسيتم نشر الرابط الوارد من الوزارة للتقديم إلكترونيا للثانوي العام وكذلك الرابط الخاص بالتقديم للثانوي الفني.

تنسيق الثانوية العامة بالإسكندرية 2023

ويأتي ذلك بعدما اعتمد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، منذ 3 أيام، تنسيق الثانوية العامة في الإسكندرية 2023 بحد أدنى 225 درجة لكافة مدارس الثانوي العام بمحافظة الإسكندرية كمرحلة أولى.